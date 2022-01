BRANDIZZO. Lutto in paese per la scomparsa di Gabriele Sordo. Lo storico commerciante si è spento giovedì 27 gennaio a 71 anni presso l’ospedale di Settimo Torinese dov’era ricoverato.

Sordo era molto conosciuto in paese per la sua attività di commerciante. Generazioni di studenti sono passate nella cartolibreria di via XX Settembre che gestiva insieme alla moglie, Anna Idali. Un negozio che avevano rilevato fin dagli Anni Ottanta.

Gabriele Sordo lascia la moglie Anna, la figlia Silvia con Alberto e l’adorata nipotina Virginia.

I funerali verranno celebrati domani, sabato 29 gennaio alle 15 nella Chiesa di San Giacomo Apostolo. Al termine seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia nel Cimitero di Brandizzo.

Commenti