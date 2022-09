BRANDIZZO. L’attuale amministrazione comunale sta procedendo ad attività finalizzate alla riqualificazione del centro cittadino, attraverso modifiche significative alla viabilità, al fine di trasformare il tratto centrale di via Torino in un senso unico, percorribile in direzione Chivasso, prevedendo ampliamento dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’istituzione del senso unico in via Prati Neivati è intervento collegato alla riqualificazione di via Torino e finalizzato al passaggio dei mezzi pubblici a riqualificazione della via centrale conclusa.

Commenti