BRANDIZZO. Sciopero di due ore per i lavoratori della Elpe

Sciopero di fronte allo stabilimento Amazon di Brandizzo. Oggi, dalle 15 alle 17, hanno incrociato le braccia i corrieri della Elpe.

“Negli ultimi cedolini ci sono troppe differenze – spiega Hyari Toneatto della Filt Cgil, sigla che ha indetto lo sciopero – . La forbice in busta paga varia dai 200 fino a 2 mila e 500 euro, soldi che non sarebbero stati versati nel corso degli ultimi mesi tra assegni di mantenimento, rimborsi per danni ai mezzi, per pagare i verbali stradali e anche le ore di straordinario”. Lo sciopero ha interessato anche lo stabilimento di Alessandria. La Elpe lavora per Amazon.

