BRANDIZZO. Corrieri Amazon in sciopero. OGGI, Venerdì 4 marzo i lavoratori della della Elpe Spa hanno incrociato le braccia.

Sono i facchini che ogni giorno salgono sui furgoni per effettuare le consegne per Amazon, il colosso dell’e-commerce. Ogni mattina partono dal sito di Brandizzo e percorrono decine e decine di chilometri lungo le strade della provincia, schiavi di un algoritmo che impone ritmi massacranti per rispettare le consegne. A volte guidano per nove ore consecutive mettendo a rischio la loro incolumità.