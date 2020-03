BRANDIZZO. Salgono a 4 i casi di Coronavirus in paese

Salgono a 4 i casi di Coronavirus accertati in paese.

A confermarlo è il sindaco, Paolo Bodoni:

“Purtroppo sono stato contattato dall’Asl e mi é stato detto che ci sono nuovi casi positivi a Brandizzo.

Siamo a 4 casi, non un numero esagerato, ma pur sempre, come prevedibile, casi nostrani; di questi, 3 ricoverati a Chivasso.

Brandizzo non poteva essere immune a questo virus.

Mi ripeto, ribadisco quello che oramai da giorni ci viene detto dalle Autorità scientifiche e civili…….STATE A CASA, non uscite se non per motivi necessari e improrogabili (lavoro, salute, spesa, assistenza anziani o non autosufficienti).

L’unica vera arma che abbiamo a disposizione per rallentare la pandemia è la riduzione ai minimi termini delle uscite da casa, delle socializzazioni, dei contatti umani, delle strette di mano, degli abbracci……..insomma dobbiamo tutti insieme schiacciare questo maledetto microbo!!

La rete sociale presente a Brandizzo sarà rinforzata: i medicinali, la spesa, i generi di prima necessità non mancheranno. Le associazioni di volontariato, che continuo a ringraziare, ci sono e ci saranno. Le farmacie, i commercianti, il Comune ci sono e ci saranno. Io ci sono.

Vi prego, state a casa…….dopo questa tremenda vicenda, ritorneremo più forti e uniti di prima”.

