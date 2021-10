BRANDIZZO. Sarà una festa all’insegna della ripartenza. Questo il significato più profondo dato alla Ventiquattresima Edizione della Sagra della Zucca dagli organizzatori.

“Il vero e proprio tema sarà questo – spiega la presidente di Arte e Cultura, Franca Barbera, che aggiunge – organizzare l’evento, dopo un anno di “stop” per la pandemia, è stata una sfida importante. Noi abbiamo deciso di accoglierla perché pensiamo che la gente abbia bisogno di normalità. Di tornare alle vecchie abitudini. E quale occasione migliore di una tradizione che va avanti con successo da 24 edizioni?”.

Poi Franca Barbera aggiunge: “Certo, non sarà tutto come prima. Un po’ è il Covid ad impedircelo. Un po’ il fatto che dopo un anno di fermo, riprendere non è stato facile per nessuno. Ma abbiamo fatto squadra tra associazioni e commercianti per organizzare la più bella delle Sagre possibili”.

E così, come tradizione vuole, domenica 24 ottobre (dalle 10 alle 20) nelle vie e nelle piazze del paese già dal mattino si diffonderanno profumi di cannella e spezie della torta monferrina con zucca e uvetta, delle marmellate con limone, arancio, e zenzero.

I soliti golosi e per quelli che vogliono “sapori da scoprire” degusteranno negli stand dell’Associazione tortelli; risotto bocconcini di zucca e salsiccia, frittelle di zucca, torta speziata di zucca.

La festa per le strade del paese continuerà e percorrendo la “Via della Zucca” si scopriranno molte qualità di questo ortaggio fantasioso: la zucca spugna, la zucca spaghetti, la zucca di Halloween, la zucca giapponese e quella africana. La manifestazione sarà inaugurata dalle autorità cittadine, la Banda Musicale e la Bela Cossotera (maschera del nostro carnevale), procace ed intrigante fanciulla che, dice la tradizione, faceva passare (nel ‘700) messaggi segreti attraverso le linee nemiche nascondendoli tra gli zucchini di produzione locale, i cossòt.

In piazza ci sarà una “Mostra-Mercato” con prodotti e verdure autunnali, piccolo oggetti per la casa, salumi e formaggi sfiziosi e montagne di zucche. Tra le varie iniziative che verranno promosse, ci sarà anche la mostra in area esterna Sarpa la mostra fotografica di Saverio Colella In Naturali e una proiezione in sala consiliare (con rilevazione green pass). Il tema è la cura, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, con particolare attenzione ai corsi d’acqua, custodi di un habitat ricchissimo di biodiversità, sempre più minacciato da un inquinamento pervasivo. Ci sarà anche un banchetto in cui verrà promosso il libro fotografico “Sia maledetto chi”.

