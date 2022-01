Al via la più grande rivoluzione alla viabilità che si sia mai vista a Brandizzo.

A dare l’annuncio è il sindaco, Paolo Bodoni: “Stiamo lavorando per istituire il senso unico lungo via Torino. Sarà possibile percorrerla solo in direzione Chivasso”.

Poi il sindaco spiega: “Verso le 7,30/8 del mattino via Torino sembra un’autostrada per la quantità incredibile di auto che la percorrono”.

Eppure la viabilità alternativa tra Chivasso e Settimo Torinese c’è e pare assurdo che si decida di passare nel centro del paese.

“Purtroppo gli automobilisti bisogna obbligarli. Non c’è alternativa. [...]