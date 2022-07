BRANDIZZO. Rischiava di diventare una storia alla Don Camillo e Peppone.

“Per motivi organizzativi non potrà esserci la processione in onore di San Giacomo patrono di Brandizzo”. Con queste poche parole, sabato, al termine della Messa, don Mario Perlo ha comunicato che quest’anno, il tradizionale appuntamento con i fedeli, non ci sarebbe stato.

Una notizia che ha creato non poco scompiglio. Soprattutto tra chi crede ancora che quello sia il momento più importante di tutta la festa patronale.