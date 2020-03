BRANDIZZO. Rapina alla filiale Intesa San Paolo, colpo a Brandizzo

E’ di cinquemila euro il bottino della rapina messa a segno da un malvivente solitario, questa mattina, alla filiale di Intesa San Paolo di via Torino a Brandizzo. L’uomo, pistola in pugno, è entrato in banca con il volto coperto e si è fatto consegnare da un’impiegata il denaro delle casse. All’interno della filiale non c’erano clienti. Una volta che il rapinatore è uscito dalla banca, i dipendenti hanno chiamato i carabinieri.

Commenti