BRANDIZZO. La notizia è arrivata in città da qualche ora. E’ morto sul massiccio del Grand Combin, nelle Alpi svizzere, Giovanni Ala, 68 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di ieri, giovedì 21 luglio.

Ala era partito nella notte con una guida dal rifugio Cabane de Valsorey, a 3.030 metri, con l’obiettivo di raggiungere in mattinata il Grand Combin de Grafeneire, 4.314 metri, cima più alta del massiccio.

Dopo essere arrivati in vetta e aver iniziato la discesa verso Le Plateau du Couloir, Ala è precipitato per circa 240 metri per cause da accertare.

La salma è stata recuperata dai soccorritori. La polizia cantonale, in collaborazione con la magistratura, ha aperto un’indagine per accertare le circostanze del decesso.

Ala, pensionato, ex titolare di un’azienda del settore radiofarmaceutico, socio storico della sezione chivassese del CAI, lascia moglie e una figlia, Federica, proprietaria della Libreria “L’Angolo di Fricci” di piazza del Popolo a Chivasso.

Ala, per il CAI chivassese, solo lo scorso giugno aveva contribuito all’allestimento di una mostra di sculture in legno e dipinti allestita presso la sede di piazza Del Castello per celebrare i 100 anni della sezione.

“Per noi è una grossa perdita, Giovanni era un appassionato della montagna, partecipava alle varie attività che organizzavamo ed era un escursionista molto esperto. Quando ci sono incidenti così, lasciano tanto amaro in bocca e tanto dolore“, spiega il presidente del CAI chivassese, Giovanni Piretto.

