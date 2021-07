Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BRANDIZZO. Ore d’ansia per Pierluigi Masserio. Non si hanno più tracce del 38enne da lunedì sera quando per l’ultima volta è stato visto nei pressi della sua nuova casa di Lauriano mentre passeggiava con il cane.

Lunedì mattina il giovane papà, che di professione è idraulico, è uscito di casa per andare a lavorare. Prima un salto in un cantiere di Brandizzo, poi a Torino. Nel pomeriggio ha fatto ritorno nella sua abitazione di Lauriano, dove abitava da 5 giorni appena. Dopodiché si sono perse le sue tracce.

Si è allontanato da casa con il suo mezzo, una Citroen Berlingo che non è ancora stata ritrovata.

I familiari ieri hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Chivasso che si sono subito attivati per le indagini.

Pierluigi Masserio un anno fa si era trasferito a Crescentino e meno di una settimana fa a Lauriano.

E’ di origine brandizzese e qui in paese vivono ancora i suoi familiari.

Nel 2019 Masserio si era candidato a consigliere comunale nelle fila di Alternativa Civica, lista guidata da Giuseppe Deluca.

