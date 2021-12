BRANDIZZO. Obbligo di mascherina all’aperto fino al 16 gennaio. Lo ha stabilito il sindaco, Paolo Bodoni che il 10 dicembre ha emesso un’ordinanza che impone l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale fino al prossimo 16 gennaio.

“A causa l’andamento della curva epidemica – spiega il sindaco – e per prevenire nuovi contagi, è stata emessa l’ordinanza 120/2021, che prevede l’obbligo di indossare mascherine filtranti protettive nei luoghi aperti in cui si presuppone maggiore presenza di persone, in occasione delle festività natalizie, da venerdì 10 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 di domenica 16 gennaio 2022″.

