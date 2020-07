Il Covid-19 non ha fermato Ballando sul Mondo, anzi le giovani ballerine dell’associazione sportiva sono pronte a ripartire. Dietro un balletto c’è un mondo fatto di quinte, lezioni, risate, impegno, dedizione, spogliatoi in cui si crea una seconda famiglia. La danza è un linguaggio universale e familiare a tutti. Lo sanno bene le ballerine di Ballando sul Mondo che si impegnano costantemente per raggiungere la perfezione e la bellezza dei movimenti e che ormai si sentono una famiglia. In questi ultimi mesi si sono dovute reinventare e ballare divise e guardandosi attraverso uno schermo. Finalmente il sodalizio ha potuto riprendere l’attività, seguendo i protocolli, grazie al centro estivo “Estate Danza 2020” in cui possono riassaporare la condivisione della loro passione più grande.

L’associazione dilettantistica, affiliata allo CSEN, è nata a Brandizzo a settembre del 2015 e vanta notevoli risultati. Ballando sul Mondo, fondata da Fabiana Zampa e Federica Rosace, inizialmente non aveva una sede: le attività di danza classica, moderna e hip hop si svolgevano presso la palestra Iron Gym, raggiungendo una quarantina di iscritte tra i 4 e i 14 anni. A gennaio 2017 arriva ad un centinaio di associati e inaugura una nuova sede presso la struttura di via Piave 7, al Castello di Brandizzo, ampliando le attività e lo staff e aggiungendo balli caraibici, danza amatoriale, mamma fitness, pilates, yoga e un laboratorio teatrale.

Ballando sul Mondo cresce giorno per giorno diventando una grande famiglia. Il grande impegno delle insegnanti e delle allieve si nota anche dai numerosi risultati conseguiti in questi quattro anni e mezzo. A gennaio 2020 hanno partecipato ad alcuni concorsi. Il 19 gennaio al PalaSanquirico di Asti al “Petit Ballet” il gruppo Modern Baby con “Fai bei sogni” si è classificato secondo, inoltre è stata vinta una borsa di studio al 100% per Piccoli Talenti a Pisa e una borsa di studio al 50% per “A circle for life”. Camilla Gatti e Sara Chistol al loro primo concorso si sono classificate seconde con la coreografia “Never grow up”. Il gruppo Intermedio Avanzato si è classificato primo nella categoria competizione Coreografia Under, più borsa di studio al 100%, al Movement Dance Festival a Porto San Giorgio con la coreografia “La terra degli uomini”. Il gruppo Avanzato si è classificato terzo con la coreografia “Involution”. Amanda Picciano si è piazzata seconda nella categoria Modern Under con la coreografia “Someone you loved”. Terze classificate nella categoria passi a due Modern Under Asia Adinolfo e Amanda Picciano con “Piccola anima”; secondo posto per il gruppo Modern Under con la coreografia “Abbi cura di me”. Il gruppo Modern Junior è invece salito sul terzo gradino del podio con la coreografia “C’è tempo”. Borsa di studio per il concorso Frizz Art a Giulia Capponi con il suo assolo “La stazione dei ricordi” e borsa di studio per tutta la scuola al 50% per il concorso Promenade. Inoltre, al concorso “Talent for dance” di febbraio a Torino, borse di studio per il gruppo Elementary Bianche, con le ballerine al loro primo concorso con “Benvenuti nella giungla”; Amanda Picciano con la variazione di danza classica “Fata Violante”; Amanda Picciano e Asia Adinolfo con “Piccola anima”; il gruppo Avanzato con “C’è tempo”.

Durante il lockdown Ballando sul Mondo ha partecipato al concorso online “Uniti con la danza, uniti per la vita” dell’1 aprile, concorso di danza al quale hanno preso parte alcuni gruppi con dei video fatti prima dell’avvento del Coronavirus. I soldi dell’iscrizione sono stati interamente devoluti all’INMI Lazzaro Spallanzani contro il Covid-19. Da segnalare che il gruppo Modern Baby, con la coreografia “Fai bei sogni” ha vinto la borsa di studio per DAP Competition 2020; il gruppo Modern Junior, con la coreografia “C’è tempo” ha vinto la borsa di studio “Danzare Bergamo 2020” e “ROMESTATE DANCE INTERNATIONAL”. Inoltre, il gruppo Intermedio Avanzato, con la coreografia “La terra degli uomini” ha vinto la borsa di studio “Torino Danza d’autunno 2020” e la borsa di studio “Dancing time” dal 3 al 5 settembre sull’isola di Albarella, vicino a Venezia. Applausi anche per Alice Racchetto che con un assolo di contemporaneo è stata selezionata per partecipare all’audizione progetto PER PROFESSIONAL PROGRAM.

Insomma, il 2020 è stato un anno senza saggi, ma Ballando sul Mondo sta già lavorando per poter partecipare, appena sarà possibile, a nuovi concorsi e rimettersi in pista. Perché niente e nessuno può fermare la passione e l’entusiasmo di queste giovani ballerine.

Info: Ballando sul Mondo, Via Piave 7, Brandizzo; presidente Federica Rosace; referenti Federica Rosace, Fabiana Zampa; contatti: 333 2059982, 346 3570212; pagina Facebook “asd ballando sul mondo”

