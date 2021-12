BRANDIZZO. Un debito fuori Bilancio da 120mila. E’ quanto emerso nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 29 novembre. Per ben 7 anni, infatti, il Comune non ha versato a Città Metropolitana la quota spettante per gli incassi delle multe elevate lungo la Strada Padana Superiore11. Uno sbaglio che sta costando caro e che ha reso necessaria una variazione di Bilancio per sanare il dovuto. La legge, infatti, parla chiaro: il 50 percento delle somme incassate da all’ente accertatore (in questo caso al Comune di Brandizzo); l’altra metà, invece, all’ente proprietario della strada (Città [...]





