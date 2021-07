Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BRANDIZZO. Lutto in paese per l’improvvisa morte della maestra Luisa Faraudello.

Ad annunciarne la scomparsa è stato l’Asilo Infantile di via Maestro Rossi presso il quale ha lavorato per 40 anni.

“Una bruttissima e improvvisa notizia oggi ci ha sconvolto – comunica la scuola -. Ci ha lasciato Luisa Faraudello, grande maestra e coordinatrice da oltre 40 anni della nostra scuola. Tutto il personale dell’asilo e il consiglio di amministrazione si stringe intorno alla famiglia per il grande dolore. Sei stata un pilastro per noi e per tutti i bimbi che hanno avuto la fortuna di essere tuoi allievi e lo sarai per sempre! Ciao Lu”.

