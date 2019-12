BRANDIZZO. Licenziamenti Martor, Bodoni: per il paese un disastro senza precedenti

La Martor di Brandizzo, che opera nel settore della componentistica auto con una storia quarantennale e occupa 117 dipendenti, ha depositato presso il Tribunale di Ivrea domanda di concordato in continuità, ma con l’intenzione di cessare l’attività. Lo ha reso noto ai sindacati durante l’incontro all’Unione Industriale di Torino. Da alcuni anni la Martor attraversa una importante crisi industriale e finanziaria e i lavoratori sono in contratto di solidarietà. Nel frattempo una società concorrente, la T.erre del Gruppo Borghi, con sede nel modenese, si è detta disponibile ad affittare un ramo d’azienda Martor garantendo la prosecuzione dell’attività solo per 45 lavoratori. “Continua inesorabile la crisi industriale del territorio. Alle vicende già note tra cui Cnh, Mahle, Embraco, Alpitel, Comital, Lear, ora si aggiunge la Martor – commenta Edi Lazzi, segretario della Fiom Cgil di Torino e Luca Pettigiani, responsabile della Martor per la Fiom di Torino – che intende avviare rapidamente la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti con una soluzione ipotizzata solo per 45 lavoratori su 117. Non è accettabile una soluzione solo per un terzo dei lavoratori: tutti gli attori di questa vicenda devono fare uno sforzo importante e necessario per garantire una continuità a tutti gli attuali dipendenti. Sono programmate le assemblee dei lavoratori ed insieme decideremo le iniziative da mettere in campo per la salvaguardia dell’occupazione”.

Commenti