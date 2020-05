BRANDIZZO. L’ex consigliere Simone Ricca, strappato alla vita dal Covid a soli 44 anni

Ciao Simone, ciao coscritto.

E’ un ricordo speciale quello che mi lega a te e non posso archiviarti come l’ennesima morte per Covid. Anche se, a strapparti alla vita, è stato questo maledetto virus che si è aggrappato a te già così provato dalla malattia.

“Morire di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio” scrive De Andrè nella Guerra di Piero. E tu di coraggio ne hai sempre avuto da vendere.

Ricordo di averti scelto come mio segretario ai seggi, proprio per la tua determinazione. E quanto mi hai aiutata in quelle infinite nottate di spogli elettorali quando i conti non tornavano e la stanchezza era tanta.

Nella vita hai scelto di diventare un uomo delle istituzioni, indossando la divisa della Polizia Municipale di Torino, senza mai abbandonare la tua passione per la politica. Qui hai conosciuto quella che, presto, sarebbe diventata tua moglie, Elena, e con la quale hai avuto la figlia amata sopra ogni cosa, Martina.

Per cinque anni nella tua Brandizzo, tra il 2009 e il 2014, sei stato consigliere comunale. E anche qui non ti è mancato il coraggio quando non ti sei più trovato in linea con il gruppo, Decimum, con cui eri stato eletto, passando con grande dignità tra i banchi dell’opposizione. E’ stato in quegli anni che, insieme a Davide Pittone e Beppe Deluca hai fondato Alternativa Civica, il gruppo politico che eri pronto a sostenere anche durante le ultime elezioni. Esattamente un anno fa, era maggio, il tuo nome era di nuovo tra quelli dei candidati al parlamentino cittadino, ma all’ultimo momento avevi deciso di fare un passo indietro per motivi di salute.

Ho saputo così della tua battaglia contro il cancro. L’ultima volta che ti ho incontrato mi hai raccontato che era il momento di fare un passo indietro perché la salute doveva venire prima di tutto. Eri sereno e sorridente. Ma la vita a volte sa accanirsi in modo crudele. E con l’arrivo del Covid hai dovuto abbandonare le cure oncologiche che a Pescara stavano dando ottimi risultati. E proprio in questo tuo calvario tra visite ed ospedali hai contratto il virus che ti è risultato fatale. Questa notte, ti ha portato via.

Buon viaggio Simone, ti ricorderò sempre con un sorriso.

Commenti