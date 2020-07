BRANDIZZO.La Hope Running riparte con gli eventi

E dopo i mesi di lock-down appena trascorsi, si prova a ripartire, si prova a rivivere un accenno di normalità e lo ha fatto a suo modo anche la Hope Running ASD di Giovanni Mirabella, domenica 19 luglio in occasione della Festa Patronale di San Giacomo, a Brandizzo.

È ripartita in una giornata di sole, proprio dalla campagna di sensibilizzazione verso l’inclusione, da sempre uno dei punti principali per cui l’associazione si batte, con l’unico e solo obiettivo di raggiungere un podio differente dal solito, un podio costruito sull’Amore verso il prossimo.

“Compiamo nuovi passi verso un unico traguardo insieme verso l’inclusione – racconta entusiasta Giovanni Mirabella, il presidente – Dopo i mesi di stop siamo ripartiti, mettendoci a disposizione per ascoltare testimonianze, per rispondere alle domande sulla nostra realtà e organizzando un work-out gratuito di handbike- testing. Tutti, nessuno escluso, hanno provato l’emozione di pedalare con le mani e poi abbiamo dato inizio ad una raccolta fondi per acquistare un furgone attrezzato per i ragazzi della nostra associazione. Insomma cerchiamo di andare avanti fino alla prossima meta”.

Un continuo camminare quello della Hope, iniziato nel 2018 da Giovanni per il desiderio di accompagnare sua sorella Nancy, che combatte da anni con la Sclerosi Multipla nel praticare sport e che da allora continua a collezionare numerosi traguardi. E per restare in tema dell’inclusione durante la giornata, anche i più piccoli hanno potuto divertirsi in compagnia di Flash, Capitan America, Super Girl e del mago cantastorie.

“Insieme si vince sempre” è il motto che lega tutte le persone associate alla Hope, perché è insieme che superano i pregiudizi, le diversità ed è sempre insieme che continuano a far divertire e a coinvolgere Tutti e far sperare, proprio come ricorda il loro nome, in un futuro migliore.

Commenti