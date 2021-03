BRANDIZZO. Ipb: domani sciopero contro la chiusura dell’azienda

BRANDIZZO. Chiusura Ipb: domani sciopero davanti ai cancelli. I lavoratori della Ipb di Brandizzo, storica azienda che da 50 anni opera nel settore della costruzione stampi e che occupa 69 dipendenti, saranno in presidio davanti allo stabilimento. Lo rendono noto Fiom e UIlm.

I lavoratori protestano contro la comunicazione di cessata attività per lo stabilimento italiano arrivata la scorsa settimana, motivata dall’azienda con una perdurante mancanza di ordini e conseguenti perdite economiche.

L’iniziativa è stata organizzata anche per chiedere all’azienda di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per la tutela dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per cessata attività prevista in casi come questo.

