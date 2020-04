BRANDIZZO. Iniziata la terapia anti-covid alla “Piccola Lourdes”.

Settantadue pazienti positivi al coronavirus su ottanta. Cinque morti e quattordici ricoverati in ospedale. E’ la situazione della casa di riposo “Piccola Lourdes” di Brandizzo, nel torinese.

A darne notizia il sindaco del paese, Paolo Bodoni, che nei giorni scorsi aveva chiesto con forza di sottoporre anziani e personale al test del tampone.

“Da ieri è iniziata una terapia anti-covid da parte di medici appositamente istruiti e vestiti per visitare gli ospiti risultati positivi – spiega il sindaco – una speranza in più per i nostri anziani e le loro famiglie”.

