BRANDIZZO. Sabato 30 aprile è stato inaugurato il neonato gruppo di cammini “Camminare in Compagnia” e i nuovi quattro walking leader: Mara Termini, Elia Barollo, Simona D’Alia e Luigi Lo Prete.

Per questo motivo erano presenti anche il Vicesindaco Barbera e il Dottor Bellan il responsabile del programma per Walking Leader, il Gruppo della Fand, Il Gruppo Cammino di Volpiano Unitre.

Erano presenti anche il Gruppo della Fand, Il Gruppo Cammino di Volpiano Unitre e tante persone. Dopo la presentazione è stata fatta la bellissima camminata lungo il Po assaporando le meraviglie della natura . Dopo la camminata si è tenuto un rinfresco per tutti i presenti.

Il gruppo si riunirà il martedì alle ore 10 maggio e il venerdì alle 18 davanti al Comune per camminate dai percorsi facili della durata di circa un’ora e per un massimo di 5 chilometri. Si cammina a ritmo facilitato in modo da far partecipare tutti e sono gratuite.

