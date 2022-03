BRANDIZZO. Circa un migliaio di persone mercoledì 2 marzo sono scese in strada per manifestare per la pace e dire “No” alla guerra in Ucraina.

A suonare la carica è stato il circolo Pd brandizzese “Primo Maggio” guidato dal neoeletto segretario Vincenzo Papa che, però ha subito voluto sottolineare: “Sia ben chiaro, abbiamo voluto organizzare in maniera apolitica”.

A rispondere sono state praticamente tutte le associazioni brandizzesi.