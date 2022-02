Amazon spenderà circa 400mila euro per eseguire le opere pubbliche concordate con l’Amministrazione comunale in cambio del permesso di costruire un parcheggio multipiano e un altro parcheggio accanto al polo logistico.

Il colosso dell’e-commerce, dopo due anni di duro braccio di ferro con il Comune ha ceduto. Partiranno in questi giorni i lavori per la realizzazione della rotonda che sostituirà quella provvisoria che regola attualmente il traffico su stradale Torino. Modificherà, inoltre, la viabilità in modo da impedire ai molti mezzi che si occupano dei trasporti delle merci stoccate presso il [...]



