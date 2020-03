BRANDIZZO. Il paese unito per produrre mascherine

Tutti insieme per produrre le mascherine. In un momento in cui i dispositivi di protezione individuale sono pressoché introvabili e quelle sul mercato vengono vendute a peso d’oro, l’Associazione Una Finestra su Brandizzo, in collaborazione con l’Associazione Commercianti, le sarte del paese e gli imprenditori brandizzese ha realizzato un progetto per la fabbricazione di mascherine in via di certificazione. In prima fila a guidare il progetto, il Comune.

Il sindaco Paolo Bodoni spiega: “C’è però la necessità di acquistare i materiali per iniziare la lavorazione. Ci appelliamo alla solidarietà dei brandizzesi”.

Chi volesse contribuire può farlo tramite bonifico, utilizzando le credenziali indicate dal sindaco Paolo Bodoni sul sito del Comune, oppure in contanti usando i bussolotti distribuiti presso supermercati, farmacie, tabaccai e negozi aperti sul territorio.

Commenti