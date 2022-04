Il forte vento di sabato ha fatto cadere lungo via Torino un grosso pino. E’ successo all’altezza della pizzeria Sorbole, dall’altro lato della strada. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco e la via è rimasta chiusa per alcune ore. I volontari del Comune, all’altezza della rotonda del sottopasso che va verso via Volpiano, hanno deviato il traffico verso Chivasso.

