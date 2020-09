BRANDIZZO. “Il Dojo Team”: kickboxing ma non solo…

“Il Dojo Team”: kickboxing ma non solo… Questa associazione, fondata vent’anni fa da Armando Carvelli, è oggi completamente rinnovata. E’ stato fatto un grosso lavoro di restyling nel momento in cui il maestro l’ha affidata a Christian Guiderdone, suo allievo a cui ha insegnato come diventare un atleta, un vero professionista, nonché istruttore e maestro a sua volta. Si è mantenuta la dinastia attraverso questo passaggio interno all’associazione, senza lasciarla cadere in mani estranee; con lo storico maestro rimasto comunque all’interno del “Dojo”.

Dal 2016 è cominciata una vera e propria evoluzione, si respira aria nuova, c’è stato uno switch nella metodica di allenamento. Non più solo kickboxing, che resta comunque il perno centrale; si è assistito a un upload, a una crescita che ha portato all’introduzione di crossfit, calisthenics, pugilato e brazilian ju jitsu fra le attività praticabili a “Il Dojo Team”. Il motivo dell’aggiunta di nuovi corsi è legato al fatto che l’associazione vuole essere un posto dove si va per avvicinarsi e portare avanti un qualsiasi tipo di arte marziale o di sport in maniera professionistica pur non essendo specialisti del settore. Qui amatori e professionisti possono allenarsi insieme, senza distinzione. E questo perché si viene seguiti da istruttori qualificati e competenti, tutti diplomati “ISEF” e diversi anche laureati “SUISM”. Ma conosciamoli meglio questi istruttori: Christian Guiderdone che è istruttore, cintura nera, fighter professionista di kickboxing e istruttore di crossfit level one; Andrea Chiara Mezzo istruttrice level one di crossfit; Armando Carvelli cintura nera e maestro sesto dan di kickboxing (uno dei due unici maestri in Italia ad avere questo titolo); Marco Curatolo istruttore e cintura nera di kickboxing; Marcello Faiella istruttore di pugilato riconosciuto dalla FPI (Federazione Pugilistica Italiana); Stefano Allocco istruttore di calisthenics e Vito Gammino istruttore e cintura nera primo dan di kickboxing.

Sono previste due lezioni di prova gratuita e la palestra è aperta dalle 9 alle 21 dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 15 il sabato. Un open space di 800 metri quadrati, un ambiente unico dove ogni corso ha un’area riservata: un terzo della sala è dedicato agli sport da combattimento con ring regolamentare, un altro terzo al crossfit e il restante terzo è sala pesi. Qui si possono trovare tutti i livelli di atleti: chi lo fa per diletto, gli amatori e i professionisti. “Il Dojo Team” è un luogo e un gruppo di persone che non crede nelle scappatoie per raggiungere gli obiettivi, ma nel duro lavoro, nella costanza e dedizione. Oltre ai ragazzi e agli adulti qui c’è spazio anche per i più piccoli. A 4 anni si può cominciare con la kickboxing e ai bambini fino ai 12 anni sono riservate 3 ore settimanali. C’è poi crossfit kids che può essere praticato dai 6 anni in su e a cui vengono dedicate 2 ore settimanali.

Un ambiente bello, pulito, sereno, sano, aperto a tutti gli amanti dello sport e delle arti marziali. Un posto che vale la pena di frequentare. “Il Dojo Team”: kickboxing e molto di più.

Informazioni: associazione “Il Dojo Team”, indirizzo: via Allende 8 – Brandizzo, presidente e referente: Christian Guiderdone, telefono: 3920432907, e-mail: ildojo10032@gmail.com , Facebook: “Asd Il Dojo Boxing Team Carvelli Perreca”, Instagram: “ildojoteam”

