BRANDIZZO. “I dehors non sono un successo del Pd. E’ una clamorosa fake news”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un esercente brandizzese.

Egregio Direttore,

mi trovo costretto ad approfittare della sua cortesia per chiederle di pubblicare la presente che ha lo scopo di denunciare una “fake news”clamorosa.

Nell’ edizione di martedì scorso del suo giornale, alla pagina della cronaca brandizzese, compariva in evidenza un articolo in cui il PD di Brandizzo si fregiava del merito di aver ottenuto dall’amministrazione comunale un provvedimento a favore dei pubblici esercizi costituito da una procedura semplificata per ottenere la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di dehors al fine di garantire da un lato l’accesso ai locali, dall’altro di mantenere la distanza sociale obbligatoria per legge.

Nulla di più falso! Il PD non poteva ottenere nulla perché la delibera di giunta comunale era in ottemperanza all’art. 181 e 264 del D.L. 34 del 19 maggio ovvero del “decreto rilancio” emanato dal Governo e non dalla Regione Piemonte. E fino a quando esiste una Costituzione e lo “stato di diritto” tutte le amministrazioni periferiche devono adottare le norme , seppur transitorie, emanate dal Governo.

Non pretendevo poi che l’amministrazione di Brandizzo si muovesse con la velocità di una gazzella inseguita dal leone, ma neanche il passo del bradipo dimostrato: un nuovo dehor è comparso in piazzetta della Chiesa quando i nostri colleghi di Chivasso lo avevano già fatto sabato 27 maggio.

Se si fossero presi la briga di leggere la delibera di giunta adottata il 4 giugno e pubblicata il 6 giugno, ovvero 15 giorni dopo il provvedimento governativo, si sarebbero resi conto che invece andava, esattamente nel senso opposto. La norma del governo è stata surrettiziamente implementata e anziché essere “deregolamentante”, rispetto alla norma locale già “cretina” di suo, è diventata “ad personam” , penalizzante e nella totale discrezionalità dell’amministrazione.

Nelle delibere adottate dai Comuni di Chivasso e Settimo è prevista una comunicazione semplificata (scia) con allegata una planimetria e le autocertificazioni di rispetto della normativa Cosap e codice della strada. Dalla comunicazione la possibilità di occupare il suolo pubblico, subito, per una superficie pari a quella necessaria per ospitare i clienti persi all’interno con l’adozione della distanza sociale. Il comune ha tempo 30 giorni per richiedere modifiche in caso di violazioni

Vengo a sapere delle deliberazioni del comune di Brandizzo venerdì 5, in occasione di un incontro con il Sindaco sull’ordine pubblico a Brandizzo assieme agli altri titolari di Bar: faccio subito presente che Comuni ben più grandi, organizzati e competenti hanno adottato la più veloce procedura della “scia” ma dallo pseudo assessore al Commercio, giovane rampollo di un blasonato casato locale che ha scoperto la passione per la politica quando, incidentalmente, la sua famiglia comincia ad avere interessi nell’edilizia, mi sento rispondere “decisione discrezionale della giunta”.

E’ evidente che l’arroganza e la presunzione non mancano al giovane imprenditore, quello che gli manca è invece la “cultura politica”. Tutti gli amministratori pubblici hanno la prerogativa della discrezionalità nelle loro decisioni, ma questa deve essere sempre “motivata” per Legge!!! ( motivata, non pretestuosa!!) ; quando si risponde “decisione politica” in realtà si risponde come il Marchese del Grillo risponde al carbonaro “perché io sò io e tu sei un cazzo!”. Difatti la discrezionalità si manifesta immediatamente quando leggo finalmente la delibera con allegato il fax-simile della domanda ( copiato senza leggerlo dal sito dell’ANCI e stravolto con le prescrizioni e norme ad “personam”.

Voglio prima spiegare le norme “cretine” della normativa vigente: Brandizzo è l’unico paese dell’Europa occidentale in cui non è possibile posizionare i dehors sullo spazio pubblico destinato a parcheggi. Quindi o su una piazza che non sia Piazza Carlo Tempia o niente. ( l’assessore al commercio in carica l’ha difesa definendola “scelta politica”, complimenti! ) ; resta la piazzetta della Chiesa dove la concessione è data in esclusiva ad un Bar. E’ evidente che all’epoca, non so chi ha redatto la norma locale, nessuno in Comune conosceva la “direttiva Bolkestein” che impone la messa in Bando l’assegnazione del suolo pubblico quando più soggetti ne fanno richiesta.

L’altra chicca è che nella descrizione delle tipologie di dehors, manca la più comune: struttura in legno o metallo con copertura in PVC! Solo ombrelloni o coperture rigide ( legno o policarbonato), quella più diffusa , economica e pratica no!

Invece nelle norme adottate il 4 giugno stravolgendo lo spirito della norma nazionale è stato introdotto il criterio di “discrezionalità “ dell’ “interesse pubblico”: ovvero io decido qual è l’interesse pubblico e quindi le norme che “per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano”. Risultato? Che tra le prescrizioni adottate c’è il limite massimo di due parcheggi da adibire a dehor. Quindi il bar che ha posizionato ora il secondo dehor in piazzetta della Chiesa, che ha una superfice interna che è la quinta parte del mio, ha diritto di una superfice di 40 mq (mt 8×5 è stato stabilito) . il sottoscritto che ha 140 mq di attività e ha perso almeno 20 posti a sedere ( contro i 4 del mio collega) per il servizio di ristorazione a pranzo, ha diritto a 20 mq!!!! (con le norme attuali 6 posti in più) . L’incompetenza è evidente che regni sovrana…..

D’altronde già 14 anni fa , con la giunta Pastore , mi fu negata la possibilità della posa di un dehor, riuscirono a misurare 38cm quando le planimetrie in Comune sono in scala 1:200…..

Chiudo con un paio di chiose: vorrei ricordare che è la Pubblica Amministrazione che serve i cittadini e favorisce lo sviluppo economico della collettività e non il contrario.

Uno scrittore intelligente e acuto, Gianrico Carofiglio, che ha un unico difetto ,la tessera del PD in tasca, ha affermato qualche sera fa: “ è legittimo che un politico abbia delle ambizioni, ma chi vuole essere un grande politico le deve metterle da parte di fronte l’interesse del Paese”. Il sottoscritto credendo nella “dignità della cittadinanza” e disprezzando “l’indegnità della sudditanza”, ritiene che, per quello che lo riguarda, la delibera della Giunta in oggetto sia una “presa per il culo”. Del tipo “così è se vi pare”.

Io non mi farò prendere per il culo da nessuno, per cui non farò nessuna domanda ( anche perché so già il pretesto che troveranno per dirmi comunque di no). Questo è il nuovo modo di amministrare? Avevo maturato la convinzione che vi fosse una positiva discontinuità con il passato. Abbiamo solo cambiato Direttore, ma la musica sembra sempre la stessa. Facciano pure come credono, i problemi del paese anche se nascosti sotto il tappeto, prima o poi verranno fuori e dovranno dimostrare quello che sanno fare. Per quello che ci riguarda mangeremo lo stesso, siamo sopravvissuti alla Leman & Brother, sopravviveremo al SARS COVID 19.

Un unica consolazione: benché stia studiando da Sindaco per la prossima tornata elettorale, il nostro pseudo assessore al commercio, al massimo potrà aspirare a sfilare davanti alle majorette del paese con il tricorno sul capo e l’abito da Gianduja.

La ringrazio

Francesco Maugeri

Bar Victor Brandizzo

