BRANDIZZO. Gran successo per il primo evento organizzato dal nuovo direttivo dell’associazione Commercianti guidato da Marianna Fiume.

Sabato 6 novembre si è tenuta la divertentissima caccia al tesoro di Halloween.

L’evento, previsto per sabato 30 ottobre è stato rinviato a sabato scorso, 6 novembre e la bellissima giornata di sole ha premiato la decisione di rimandare l’appuntamento.

La presidente dei commercianti, Marianna Fiume, racconta: “La caccia al tesoro non poteva andare meglio… centinaia di bambini e le loro famiglie in giro per il paese a cercare in un negozio dopo l’altro l’indizio che li ha portati al piccolo tesoro fatto di gadget e dolcetti per tutti”.

Poi aggiunge: “Era il primo evento organizzato dal nostro gruppo e ammetto che l’ansia che qualcosa potesse andare storto mi ha assalito più volte, ma alla fine i sorrisi e i ringraziamenti dei bambini mi hanno ripagato di tutta la fatica”

L’effervescente presidente parla poi dei prossimi appuntamenti: “Ripeteremo l’evento magari in primavera, aggiungendo tappe in più e allargando la partecipazione anche a chi purtroppo non ha potuto partecipare questa volta. Adesso si va avanti col prossimo obbiettivo: Natale 2021”

