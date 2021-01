BRANDIZZO. Ecocalendari stampati solo per chi non usa internet

La società Seta spa ha informato i Comuni del Consorzio di Bacino 16, in cui viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che da quest’anno, non saranno più recapitati a casa gli ecocalendari con le indicazioni dei giorni in cui vengono effettuate le raccolte delle [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti