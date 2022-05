BRANDIZZO. Per i brandizzesi è un pezzo di cuore che se ne va. Il secondo. Dopo la vendita del campo sportivo parrocchiale di via Torino, ora il parroco, don Mario Perlo, ritenta il colpo mettendo in vendita un altro bene: l’oratorio Gesù Maestro.

Punto di ritrovo per generazioni di bambini e di ragazzi del paese, l’edificio, inutilizzato da anni a causa dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza che non sono stati mai eseguiti, è ora in vendita sul sito immobiliare.it alla cifra di 670mila euro.

L’annuncio recita: “In [...]