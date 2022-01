Non è passata inosservata l’uscita dal gruppo dei Nonni Vigile di Ottavio Santacroce. Volontario dal cuore d’oro, “Otto”, come lo chiamavano familiarmente i bambini, non presterà più servizio davanti alle scuole.

“E’ davvero un peccato – commenta la notizia il sindaco Paolo Bodoni, ma sono certo che la sua vocazione per il volontariato lo farà riavvicinare”.

Quale siano i motivi che hanno spinto Santacroce a togliersi la casacca è il sindaco stesso a spiegarli: “Ci sono state delle incomprensioni tra lui e il comandante”.

Poi Bodoni precisa: “Nessuno strappo con me. Proprio per [...]