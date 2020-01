BRANDIZZO. Crisi Martor: è in corso un vertice all’Unione Industriale

Sono ore cruciali queste per i 117 dipendenti della Martor di Brandizzo che rischiano il posto di lavoro. E’ in corso all’Unione Industriale di Torino un vertice tra la proprietà uscente, Martor per l’appunto, l’azienda (T.Erre) intenzionata a rilevare solo un ramo produttivo assumendo solo 45 lavoratori, e la [...]





Commenti