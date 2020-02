BRANDIZZO. Crisi Martor: aumentano le speranze e salgono a 57 i lavoratori che verranno ricollocati

La Fiom Cgil di Torino rende noto che nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio, si è tenuto un incontro sindacale presso l’Unione Industriale di Torino con la partecipazione delle Direzioni di Martor S.p.a., di Kgr S.p.a. e del Gruppo Borghi S.p.a. In quella sede si è definito che 47 lavoratori passeranno in T.erre e 10 [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti