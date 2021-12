“A Brandizzo la situazione è drammatica. Facciamo tutto quello che dobbiamo, seguiamo gli isolamenti, le quarantene, le uscite dall’isolamento e dalle quarantene, ma non riusciamo più a seguire nient’altro, nessun altro paziente con altre patologie. Io ieri ho lavorato 16 ore. Il fatto è che le famiglie sono spaventate e giustamente, se si trovano ad avere raffreddore o una bronchite, vogliono sottoporsi al tampone per stare più tranquille”.

A lanciare l’allarme in una videointervista all’ANSA è il sindaco di Brandizzo (Torino) Paolo Bodoni, medico di base. “Fortunatamente il Comune di Brandizzo ci donerà nei prossimi giorni 9.500 tamponi – dice il primo cittadino – per far fronte ad una situazione ancora più complicata dal fatto che stiamo finendo le scorte dell’Asl”.

