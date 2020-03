BRANDIZZO. Coronavirus, Filt-Cgil chiede tutele per corrieri della Elpe

Coronavirus, la Filt-Cgil del Piemonte ha chiesto alla ‘Elpe Spa’, azienda di spedizioni che lavora per il centro di distribuzione Amazon di Brandizzo, tutta la dotazione igienico-sanitaria da utilizzare durante l’orario lavorativo e di organizzare le attività produttive come disciplinato dal decreto del Governo dello scorso 9 marzo. Questo per garantire la sicurezza dei corrieri. “Qualora Elpe Spa non dovesse immediatamente fornire le corrette misure preventive – dice Hyari Toneatto per la Filt-Cgil – sottoporremo questi temi alla valutazione degli enti di competenza, quali Asl e Spresal”.

