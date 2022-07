Lo scorso 9 luglio Christian Guiderdone ha partecipato alla seconda edizione dell’“Antares Fight Night” a Edolo, in provincia di Brescia. L’evento è organizzato da Alberto Citroni e da Paolo Blam, sotto la federazione “Fight 1”.

“Un galà molto bello che ha visto svolgersi diversi match professionistici e due titoli del mondo ISKA. Io ho partecipato alla competizione relativa al peso dei 75 kg – racconta Guiderdone -. E’ stata una gara molto combattuta, che mi ha visto lottare contro il franco – tunisino Marouane Sifi. Sono stati cinque round da tre minuti ciascuno… un match tecnico, impegnativo, ma davvero bello. Io e il mio team ci siamo preparati al meglio e ne approfitto per ringraziarli uno ad uno: il mio maestro Armando Carvelli, il mio secondo Emanuele Tandurella, il mio preparatore atletico Renato Morelli e il mio nutrizionista Francesco Ragone. Grazie anche a tutti i miei sponsor; alla mia federazione, la ‘Fight 1’, e al presidente Carlo Di Blasi; alla mia famiglia che è sempre al mio fianco; ai miei ‘fratelli non di sangue’, ovvero i miei amici e alla mia fidanzata, che cito per ultima ma che non è meno importante, infatti è colei che riesce a farmi stare bene in ogni situazione ed è costantemente presente nella mia vita, nel bene e nel male”.

Una vittoria, questa, che apre a Christian le porte per match e circuiti sempre più importanti e prestigiosi. Rappresenta, quindi, una bella crescita di carriera. “Ci tengo a dedicare totalmente la vittoria al mio maestro Armando Carvelli, che mi segue da otto anni. Stavolta non è potuto esserci per motivi di salute, purtroppo, ma è tutta per lui” afferma fiero Guiderdone, che ci saluta con un arrivederci a settembre, anticipandoci che ci saranno nuove notizie bomba.

