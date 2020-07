BRANDIZZO. Casca un albero ai giardinetti: il sindaco li chiude

Con un tonfo netto questa mattina è caduto un albero all’interno del “Parco degli Alpini”, il parco giochi di via Paolo Barra.

Tanto spavento, nessun ferito. Il sindaco Paolo Bodoni ha subito chiuso i giardinetti con un ordinanza.

L’albero caduto al suolo è un prunus cerasifera a foglia rossa, molto presente nelle alberature brandizzesi, ad esempio in via Nicolao Cena, via Matteotti e in altri giardini e parchi. Il tronco del prunus, visibilmente sano all’esterno, era invece marcio all’interno e l’albero è crollato al suolo.

È stato ritenuto pertanto indispensabile, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, procedere alla chiusura immediata del parco giochi “Parco Alpini” ubicato in via Paolo Barra, vietandone l’accesso e l’utilizzo dei giochi e delle strutture presenti fino a nuove disposizioni.

L’amministrazione comunale procederà ad una verifica delle condizioni fitostatiche delle unità arboree presenti all’interno del parco giochi poichè l’area è utilizzata prevalentemente per attività di svago dai bambini.

