BRANDIZZO. Bodoni scrive alla scuola: in giro studenti in quarantena!

“Gli studenti violano la quarantena”. E’ l’allarme lanciato dal sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni in una lettera inviata al dirigente scolastico, Giancarlo Lentini, e alla dirigenza della scuola paritaria, minacciando di inviare le forze dell’ordine a casa dei ragazzi per effettuare controlli a campione. A non [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti