Non ci sono “figli e figliastri”, ma solo regole da rispettare.

Il sindaco Paolo Bodoni spiega: “I soldi utilizzati per l’acquisto dei dispositivi sono risorse pubbliche da fondi Covid e per questo motivo devo destinarli ad una struttura pubblica. A Brandizzo solo la Casa della Salute lo è. Gli studi medici che non ne fanno parte sono privati, convenzionati con l’Asl. Men che meno le farmacie alle quali sarebbe davvero impensabile fornire gratuitamente i tamponi. E’ questo l’unico motivo per il quale sono stati dati solo ai medici operanti nella struttura”.

Ad interrogarsi [...]