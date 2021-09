Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SABATO 18 SETTEMBRE Ore 11

Palazzo Comunale – Piazza Tempia

TUTTI IN PIAZZA

CONCERTO STRUMENTALE

Interpreti

27 REEDS QUARTET

Fiorenzo Pereno, sax soprano

Elena Marchi, sax contralto

Alberto Cavazzini, sax tenore

Domenico Gugliotta, sax baritono

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga in sol minore BWV 578

Gioachino Rossini (1792-1868)/ G. Di Bacco Rossini… per quattro

Jerome Naulais (1951) Tango dalla Suite Toquades

George Gherswin (1898-1937) Summertime

Paul Desmond (1924-1977) Take five

Astor Piazzolla (1921-1992) Contrabajeando

Heiner Wiberny (1944) Ulla in Africa

Anonimo Just a closer walk with thee

SABATO 25 SETTEMBRE Ore 21

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo

Piazza Vittorio Veneto

LA MAGIA DEI SUONI E DELLA VOCE

CONCERTO LIRICO E STRUMENTALE

Interpreti

Elisa Barbero, mezzosoprano

Gabriele Barinotto, baritono

Elisa Giola, arpa

Andrea Turchetto, pianoforte

Presentazione a cura di Patrizia Foresto

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sarabanda (arpa)

Pier Adolfo Tirindelli (1858-1937) O Primavera (mezzosoprano)

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) Ultima canzone (trascrizione

per baritono e arpa)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Rondo K 485 pianoorte

Gioachino Rossini (1792-1868) Dunque io son da Il Barbiere di

Siviglia (mezzosoprano e baritono)

Dwight Watkins (1980) Petite Suite Prelude (arpa)

Gioachino Rossini (1792-1868) Cruda sorte da Italiana in Algeri

(mezzosoprano)

Ruggero Leoncavallo (1857-1919) Mattinata (baritono)

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) Ideale (trascrizione per mezzo-

soprano e arpa)

Umberto Giordano (1867-1948) Nemico della Patria da Andrea

Chénier (baritono)

Stanislao Gastaldon (1861-1939) Musica Proibita (trascrizione per

mezzosoprano, baritono e arpa)

SABATO 23 OTTOBRE Ore 21

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo

Piazza Vittorio Veneto

NON SOLO CLASSICA

CONCERTO STRUMENTALE

CON ENSEMBLE EASY OPERA

Interpreti

ENSEMBLE EASY OPERA

Elio Paschetta, flauto

Caterina Mellano, clarinetto

Giovanni Garino, fagotto

Emily Silvestro, corno

Tobia Fracchia, percussioni

Alfredo Castellani, pianoforte

Claudio Costamagna, violino

Anna Castellani, violino

Giovanni Piacenza, violino

Paolo Burlo, violoncello

Simone Canaparo, contrabbasso

Direttore Paolo Fiamingo

Programma

Edvard H. Grieg (1843-1907) Il mattino dalla Suite Peer Gynt

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Marcia nuziale da

Sogno di una notte di mezza estate

Charles Gounod (1818-1893) Marcia funebre per una marionetta

Pëtr l’ic Tchaikovsky (1840-1893) Suite da Lo Schiaccianoci

Nino Rota (1911-1979) Tema da Amarcord

Dmitrij Shostakovich (1906-1975) Jazz Suite

George Gherswin (1898-1937) Rapsodia in blu

18/22 NOVEMBRE

Scuola secondaria di primo grado

Martiri della Libertà

Lezione-Concerto dedicata

agli studenti della scuola secondaria

di Brandizzo

FIATO AGLI OTTONI

SABATO 20 NOVEMBRE Ore 21

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo

Piazza Vittorio Veneto

REQUIEM di W.A. Mozart

CONCERTO LIRICO E STRUMENTALE

Interpreti

Chen Yujia , soprano

Stefano Gambarino, tenore

Martina Baroni, mezzosoprano

Fulvio Bussano, basso

Olga Tarasevich e Andrea Stefenell, duo pianistico

CASALE coro

SABATO 11 DICEMBRE Ore 21

Chiesa Parrocchiale di San Giacomo

Piazza Vittorio Veneto

IN-CANTO

CONCERTO LIRICO

CON ENSEMBLE VOCALE

“TERESA BELLOC”

