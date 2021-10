BRANDIZZO. Primo evento in calendario per il neonato direttivo dell’associazione commercianti guidato da Marianna Fiume. Sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 15 si terrà “Dolcetto o Scherzetto?” tra i negozi che espongono i palloncini arancioni. Inoltre, da quest’anno si terrà la prima Caccia al Tesoro Di Halloween.

Per partecipare il ritrovo sarà presso il giardino di Madama Fourrat. Iscrizioni entro lunedì 25 ottobre presso il Bar della Piazzetta, la Caffetteria da Cesare, Glam, Photo Art. Il costo dell’iscrizione per la caccia al tesoro è di 1 euro a bambino.

Per informazioni: 3293364467

