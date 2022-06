BRANDIZZO. Un’anziana è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 15 giugno, nel suo appartamento di via XX Settembre.

A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco che per entrare nell’appartamento sono dovuti passare dal balcone.

La donna era già priva di vita e nulla hanno potuto fare per lei i sanitari del 118 che nel frattempo sono arrivati constatando il decesso per cause naturali.

Commenti