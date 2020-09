BRANDIZZO. Antonella Multari si attiva per i servizi di pre e post scuola

L’attività di pre e post scuola è di significativa importanza nell’ambito delle garanzie legate al diritto allo studio e si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia: risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove entrambi i genitori, o l’unico genitore nel caso di nucleo mono genitoriale siano occupati al momento dell’inizio e della fine delle lezioni scolastiche.

Con determinazione n. 435 del 27 agosto 2018 era stato aggiudicato all’Associazione “Mani e Manine” di Settimo Torinese, il servizio di Pre e Post scuola a Brandizzo per tre anni scolastici 2018/2019-2019/2020- 2020/2021, con possibilità di rinnovo per altri tre anni scolastici consecutivi nel caso di gradimento da parte dell’utenza.

“La struttura del servizio di pre e post scuola presentata il 4 settembre 2018 – esordisce la vicecapogruppo di Alternativa Civica Antonella Multari – non poteva certamente tenere conto dell’attuale situazione sanitaria, che richiede ora modalità organizzative e di gestione del servizio molto diverse, rispettivamente per la gestione dei bambini e conseguentemente per l’impiego del personale atto a garantirne uno svolgimento in sicurezza”. “Il nostro gruppo consiliare con un’interrogazione urgente – prosegue la consigliera comunale Antonella Multari – ha richiesto al primo cittadino e all’assessore alla scuola la data di attivazione e gli orari di fruizione del servizio di pre e post scuola e inoltre le modalità e termini sia per la presentazione della domanda che per un’adeguata informazione alla cittadinanza. I genitori e le famiglie vogliono conoscere l’organizzazione del servizio, sia in termini di capienza e di locali assegnati, sia per ciò che riguarda le modalità e lo svolgimento da parte dell’associazione assegnataria a seguito delle nuove disposizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19”.

“Abbiamo chiesto – interviene il capogruppo Giuseppe Deluca – quali verifiche il Comune si impegna ad effettuare per accertare il corretto svolgimento del servizio, per la sicurezza dei bambini e di tutto il personale interessato negli orari di espletamento dello stesso”.

“Inoltre le famiglie vogliono sapere – conclude il consigliere Giuseppe Deluca – se alla fine del periodo di aggiudicazione, l’amministrazione ha intenzione di indire un nuovo bando oppure di rinnovare all’associazione tale servizio, previa consultazione del gradimento da parte dell’utenza interessata, come comunicato dal responsabile del servizio Fabrizio Minetti con lettera del 29.08.2018”.

