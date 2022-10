BRANDIZZO. Andava dall’amante con la figlia minorenne, costringendola ad assistere ai rapporti sessuali.

La madre della ragazzina e il suo amante sono stati condannati per dal tribunale di Ivrea per violenza sessuale aggravata. La pena stabilita per entrambi con il rito abbreviato, è di tre anni e otto mesi per lui, due anni e sei mesi per lei.

Per la vittima è stato riconosciuto un risarcimento provvisionale di cinquemila euro.

I fatti risalgono al 2017 e sono imputati per violenza sessuale aggravata un uomo di 61 anni di Brandizzo, difeso dall’avvocato Pio Coda, e una donna di 50 anni di Chivasso, madre della bambina, difesa dall’avvocato Nicoletta Masuelli.

Secondo le accuse, la donna, per coprire i suoi incontri clandestini, non si faceva scrupolo a portarsi dietro la figlia avuta col compagno che stava tradendo.

