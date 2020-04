BRANDIZZO. Anche don Mario è positivo al Covid

Sta precipitando la situazione in Casa di Riposo. Ieri sono stati fatti i tamponi a tutti gli operatori e i risultati non sono affatto rassicuranti: tra i contagiati c’è anche don Mario, presidente della Rsa Piccola Lourdes.

A darne notizia è stato lui stesso: “Cari parrocchiani da oggi sono in quarantena perché positivo al Covid 19. Mi dispiace ma non mi abbatto. Per ora non ho né sintomi né febbre e ringrazio il buon Dio. La chiesa resta chiusa e ho annullato tutte le celebrazioni in streaming che avevo programmato. Vi sono vicino con la preghiera e chiedo la vostra per me e per tutti i contagiati. Un abbraccio e una benedizione a tutti. Ci sentiamo sui social”.

L’ultimo dato diffuso ieri dal sindaco Bodoni parla di 20 casi positivi in tutto il paese e un decesso.

