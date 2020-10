BRANDIZZO. Anche Deluca al gazebo della Lega

Sabato 10 ottobre in piazza Carlo Tempia davanti al Municipio di Brandizzo la sezione della Lega di Chivasso, guidata dal segretario Marcello Cuniberti, ha organizzato un gazebo per promuovere il partito a livello locale.

All’incontro con i cittadini era presente il consigliere regionale Gianluca Gavazza, il consigliere comunale Giuseppe Deluca e il responsabile Lega Giovani per il Chivassese, il brandizzese Marco Cavallo.

Numerose le persone che nella mattinata hanno firmato a sostegno di Matteo Salvini, condividendo l’hashtag #iostoconSalvini ed esprimendo il loro sostegno e la propria vicinanza per la questione processo di Catania all’ex Ministro dell’Interno, per aver difeso i confini del nostro Paese e per aver stroncato il business dell’immigrazione clandestina; è stato possibile anche iscriversi alla Lega per il 2020 e sostenere le attività della Lega Salvini Premier sul territorio.

