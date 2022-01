BRANDIZZO. Il paese piange Mimmo Razzano, volto buono e sempre sorridente della comunità.

Mimmo era una di quelle persone che sapeva entrare nel cuore della gente. Era facile incontrarlo per le vie del centro con la sua carrozzina elettrica e aveva un saluto e un sorriso per tutti.

Da giovane aveva avuto un brutto incidente d’auto in seguito al quale aveva perso l’uso delle gambe, ma nonostante le difficoltà non aveva perso il suo buon umore e il suo carattere positivo.

Commosso il saluto dell’ex consigliere comunale Aldo La Rosa, suo grande amico: “Amico mio, pensare al tuo sorriso è sapere che te ne sei andato così è troppo doloroso, la forza di coraggio che avevi dentro, era un esempio per tutti. Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più girare con la tua carrozzella per le strade di Brandizzo, ma ogni giorno cercheremo di rivederti nel ricordo del tuo affetto, nessuno potrà mai cancellarti dal nostro cuore. Ciao Mimmo, ti voglio ricordare così”.

