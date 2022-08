BRANDIZZO. Addio alla pasionaria “Tonina”. Antonia Pinna, aveva 79 anni ed era una dipendente comunale in pensione. Molto attiva in politica e nel sociale con il marito Angelino Lochi, lascia un vuoto grande nella comunità brandizzese.

Era la fine degli anni Settanta, pieno boom demografico anche a Brandizzo dove in via Nicolao Cena era appena nata la scuola elementare Don Milani per accogliere i tanti bambini che popolavano quei quartieri nuovi di un paese antico. Tonina ha iniziato il suo lavoro da dipendente comunale, proprio in quella scuola dove con dolcezza e un sorriso vivace, [...]