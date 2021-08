Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BRANDIZZO. La Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per il trasporto di due alunni brandizzesi con disabilita’ alle scuole superiori di Torino per il prossimo anno scolastico, per un totale di 17 mila euro, risorse che il comune chiederà a Città Metropolitana la quale è già stata contattata.