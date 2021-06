Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Brandimarte e Fiordiligi.

“Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto, che furono al tempo che passarono i Mori d’Africa il mare”. Ludovico Ariosto. Brandimarte e Fiordiligi o Fiordalisa sono due personaggi immaginari presenti, nell’ Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo e nell’ Orlando furioso di Ludovico Ariosto. In tali poemi cavallereschi i due si ritrovano prima come schiavi e dopo, quando vengono allevati nel castello di Rocca Silvana, una volta che hanno compreso la loro regale discendenza, si amano di un mutuo affetto e decidono di sposarsi. Si convertono al cristianesimo e diventano amici di Orlando e lo segue al suo ritorno dall’Oriente in Francia, e Fiordiligi, assai disinvolta viaggiatrice attraverso i paesi più remoti e pericolosi, finisce per unirsi con lui in matrimonio. Fiordiligi è sempre in cerca del suo Brandimarte ed è ansiosa di salvarlo dai pericoli che lo minacciano: ma, al pari di lui, essa rimane fino agli ultimi canti del poema una figura secondaria che interessa non tanto per sé quanto per il ricordo delle graziose avventure dell’innamorato. Ma nell’episodio del combattimento di Lampedusa, la pagina più severamente epica e altamente umana che l’Ariosto abbia scritto, i due personaggi assumono un valore essenziale. Dopo tante traversie e pericoli finalmente ricongiunti, mentre la pace sta ormai per ritornare sul mondo e Brandimarte è chiamato a succedere al padre nel suo regno in Oriente, i due sposi sono di nuovo separati per un’impresa di guerra: accanto al suo Orlando e Oliviero, Brandimarte deve difendere la causa della cristianità del combattimento contro i superstiti campioni saraceni, i terribili Agramante, Gradasso e Sobrino. Fiordiligi, che non ha mai temuto per Brandimarte, è ora turbata da tristi presentimenti: questi si avverano, Brandamarte, mentre sta per uccidere Agramante, è colpito mortalmente da Gradasso e negli ultimi istanti di vita raccomanda a Orlamdo la sua sposa diletta. Orlando, disperato per la morte dell’amico, lo vendicava subito e vince la dura lotta. Nei successivi funerali solenni dell’ultimo eroe caduto nella guerra, Orlando pronuncia un discorso solenne e commosso del grande amico dinanzi al feretro. l funerale di Brandimarte è molto solenne, parte da Biserta ad Agrigento per nave, e poi su fino all’Etna. Purtroppo le note eroiche della morte del valoroso guerriero non si possono disgiungere quelle patetiche, di Fiordiligi, che indovina prima ancora di averla intesa la funesta notizia, e poi si chiude in una cella presso il sepolcro dello sposo, dove muore dopo non molto tempo finita dal dolore.

Favria, 20.06.2021 Giorgio Cortese

